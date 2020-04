“Fumo nero, c’è un incendio all’isola Gallinara”: soccorsi mobilitati, ma è stato un falso allarme

Albenga. “Ho visto una scia di fumo nero densa: c’è un incendio sull’isola Gallinara”. È questo il messaggio allarmato di un cittadino, che ha fatto immediatamente scattare la macchina dei soccorsi intorno alle 14,30 di oggi.

Sull’isola si sono recati repentinamente la squadra nautica dei vigili del fuoco e la guardia costiera, insieme al custode dell’isola, che è stato il primo a giungere sul posto.

Al loro arrivo, però, non è stata vista alcuna coltre di fumo nero e, in seguito alle verifiche, non è stato trovato nessun rogo.

Con ogni probabilità, complice un po’ di foschia, una barca deve aver accelerato all’improvviso nei pressi dell’isola, generando fumo nero che ha tratto in inganno chi lo ha visto e segnalato.

I soccorritori sono quindi rientrati a terra, derubricando l’accaduto come un “falso allarme”.