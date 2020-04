Fior d’Albenga, Ciangherotti non apprezza: “Una sorta di provincialismo 2.0”

Albenga. Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Forza Italia di Albenga e consigliere provinciale di Savona, si mostra critico nei confronti dell’iniziativa proposta dal Comune in sostituzione di Fior d’Albenga, ovvero creazioni floreali realizzate dai cittadini ingauni sui balconi o nei giardini delle proprie abitazioni.

“Ormai da questa amministrazione mi aspetto di tutto, ma certo non smette mai di stupirmi – dichiara Ciangherotti -. Quando è stata annullata, causa Covid-19, Fior d’Albenga, mai mi sarei aspettato un ‘colpo di vita’ come organizzare una sorta di Terrazzi in Fiore, sorta di concorso, molto provinciale, che andava in voga negli Anni ‘70 nei paesi dell’entroterra. Poi ho visto che si trattava di una sorta di contest da postare sui social, in pratica il provincialismo 2.0”.

“Ma visto che non c’è limite al peggio – prosegue – un simile contest costerà al Comune almeno 5 mila euro già stanziati, con probabile aggiunta di altre migliaia di euro. Mi sembrano un po’ tanti per una manifestazione casalinga, che non porterà nessun beneficio di immagine per la città. A pensare male si fa peccato, ma come diceva Andreotti spesso ci si azzecca, non vorrei che questa manifestazione fosse una mancetta per qualche amico degli amici. Forse, approfittando di questo momento di pausa forzata, sarebbe stato meglio dedicarsi ad altre iniziative promozionali da giocarsi sul mercato turistico quando tutto questo finirà”.

“Penso, ad esempio, ad uno studio serio, con ricerche storiche fatte da esperti, storici ed enogastronomi, per andare ad individuare i prodotti meritevoli di ottenere una De.Co. (non solo i quattro di Albenga) per poter poi valorizzarli in chiave turistica, promuovendo in un sol colpo agricoltura, storia e ristorazione. Certo, il fatto che questa proposta l’ho fatta io in passato e la ribadisco oggi sarà oggetto di ostracismo da parte della maggioranza. Per una volta aspetto di essere smentito” conclude Ciangherotti.