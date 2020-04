Finale, Guzzi: “La distribuzione delle mascherine è gestita dalle Poste, non dalla Protezione Civile”

Finale Ligure. Il vicesindaco ed assessore comunale alla protezione civile di Finale Ligure, Andrea Guzzi, interviene in merito alle mascherine inviate dalla Regione Liguria che in questi giorni stanno arrivando nelle case dei cittadini.

“Riceviamo molteplici chiamate sia in Comune che in sede di Protezione Civile piuttosto che in Consulta Volontariato – dichiara Guzzi -. Occorre una precisazione: la Regione ha deciso di distribuire tali mascherine attraverso Poste Italiane nei Comuni con più di duemila abitanti, come nel nostro caso, ed invece nei Comuni più piccoli attraverso i sindaci. Fermo restando che avrei ritenuto più efficace una distribuzione ad opera delle amministrazioni locali anche nei Comuni più grandi, siamo grati all’iniziativa di Regione Liguria”.

“Con questa nota – precisa Guzzi – vorremmo specificare, come Protezione Civile Finale Ligure, che nulla possiamo e nulla sappiamo sulle attuali distribuzioni che sono completamente gestite da Poste. I volontari di Protezione Civile che vedete sempre attivi sul territorio si occupano di distribuire pacchi alimentari, spese a domicilio ed interventi di sanificazione strade. Non stanno distribuendo mascherine”.