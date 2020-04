Finale, al via l’asfaltatura di via Calvisio: traffico regolato da movieri e semafori, possibili disagi in vista

Finale Ligure. Prenderà il via giovedì mattina l’intervento di asfaltatura di via Calvisio, opera a scomputo collegata all’iniziativa di edilizia privata dell’ex palazzo Telecom.

L’intervento ha un costo di circa 190 mila euro e si prevede possa durare 3 o 4 settimane circa (meteo permettendo).

Commenta il vice sindaco Andrea Guzzi: “L’intervento è atteso da tempo, finalmente son superate tutte le formalità e la burocrazia ed ora diamo il via ai lavori. Dopo la riqualificazione di piazza Inegagge del 2016 e l’intervento dei camminamenti pedonali dello scorso anno oggi continuiamo nel percorso di manutenzione e rilancio della frazione di Calvisio. Si tratta di circa 10 mila metri quadri di nuovo asfalto, in una strada comunale da tempo non manutenuta, e ci scusiamo se arriviamo solo oggi ad investire su tale arteria stradale”.

“Partiremo dall’incrocio via Calvisio-via Madonna (dal ponte Caterina Boncardo) per arrivare alla strettoia di via Buonviaggio. La ditta incaricata sta valutando se iniziare da monte e scendere verso mare piuttosto che da mare a monte, ma questi son dettagli di cantiere che verranno stabiliti domani dall’ingegnere che segue la direzione lavori”.

“Avremo alcuni disagi al traffico, che sarà gestito con movieri e/o semafori. Ci scusiamo in anticipo con i residenti della zona ma al termine avremo una nuova viabilità rimessa all’onor del mondo. Le necessità sul territorio sono molte, e con il futuro appalto asfalti cercheremo di colmarle in modo graduale ed in base alle priorità”.