Festa della Liberazione, il flashmob di “Bella Ciao” scatena un ballo di strada a Savona

Savona. E’ andato oltre le aspettative, finendo per dare vita ad un vero e proprio “ballo di strada” collettivo, il flashmob organizzato per celebrare la Festa della Liberazione.

Come programmato, alle 15 di quest’oggi molti cittadini savonesi si sono affacciati alle finestre e ai balconi delle loro case per intonare “Bella ciao”, il canto simbolo della Resistenza. All’ingresso dei giardini di via Trincee a Savona, però, le cose sono andate un po’ oltre: alcuni abitanti, entusiasmati dalla musica a volume particolarmente elevato che proveniva da un appartamento, hanno deciso di scendere in strada ed iniziare a ballare, quasi a voler celebrare, con la Festa della Liberazione, anche una liberazione dai disagi della quarantena causata dal coronavirus.

Non tutti gli abitanti della zona, però, hanno gradito: qualcuno, contrariato, ha allertato le forze dell’ordine e così sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia locale. La piccola folla di ballerini si è subito dispersa.