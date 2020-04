Fase 2, Muzio (Forza Italia) plaude Toti: “Corsa e bici, le scelte vanno nella giusta direzione”

Regione. “Sono in piena sintonia con il presidente Toti sulla necessità di consentire, attraverso un Decreto regionale, una maggiore possibilità di movimento alle persone per fare attività fisica e motoria, anche in bicicletta, sempre nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale”.

Lo ha affermato il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, che ha proseguito: “Nell’osservanza dei principi fissati dai Dpcm del Governo, e in attesa dei prossimi provvedimenti in vista del 4 maggio e della Fase 2, credo vi sia lo spazio per garantire ai cittadini lo svolgimento di attività salutari all’aria aperta e in solitaria, tanto più necessarie dopo il lungo periodo di lockdown. Ne ho parlato nei giorni scorsi col presidente della Regione ed ero pronto anche a presentare un ordine del giorno sul tema. Accolgo perciò con favore le sue dichiarazioni di stamane, e resto in attesa del testo del Decreto per conoscere nei dettagli le disposizioni in merito”.

“Ricordo che già ora l’attività motoria è consentita in prossimità della propria abitazione, come illustrato nelle FAQ pubblicate sul sito del Governo relativamente alle misure di contenimento della diffusione del coronavirus: ‘E’ giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto’. Quest’ultima ‘è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Sono sempre vietati gli assembramenti’. Per quanto riguarda la bicicletta, il suo utilizzo è ammesso ‘anche per svolgere attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione’ e osservando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

“Fare una corsa da soli o un giro in bici, così come la coltivazione amatoriale degli orti per cui ho chiesto e ottenuto possibilità di spostamento, non genera assembramento di persone, non costituisce un rischio per la salute pubblica e non si pone in contrasto con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Si tratta invece di attività salutari dal punto di vista fisico e non solo”, ha concluso il capogruppo di Forza Italia.