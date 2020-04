Fase 2, interrogazione urgente della Lega al ministro Bellanova per liquidità ad aziende florovivaistiche

Regione. La Lega ha depositato un’interrogazione al ministro Bellanova in Commissione Agricoltura in Senato e alla Camera per conoscere “quali iniziative urgenti intenda adottare in ambito nazionale per garantire alle aziende del settore florovivaistico la compensazione delle perdite, la liquidità e la continuazione dell’attività agricola”.

“Chiediamo anche – spiega il senatore Paolo Ripamonti, primo firmatario dell’interrogazione a Palazzo Madama insieme ai senatori liguri Francesco Bruzzone e Stefania Pucciarelli – quali iniziative il ministro Bellanova intenda intraprendere, in ambito europeo, per la richiesta di attivazione sia delle misure straordinarie per la gestione della crisi, già previste dal regolamento Ue, sia di quelle che rientrano nel quadro della PAC-Politica agricola comune. Chiediamo anche di indirizzare le risorse, non ancora impegnate dei piani regionali del Psr, in via prioritaria al florovivaismo, in considerazione della flessibilità concessa dall’Unione europea”.

“Come Lega avevamo già proposto la creazione di un fondo ad hoc da 1,1 miliardi di euro per il florovivaismo, ma il governo aveva chiuso le porte alla nostra idea. Ora auspichiamo una presa di coscienza da parte della maggioranza e che finalmente accolga la nostra proposta. A fronte del crollo subito dal comparto dovuto allo stop dell’export per l’emergenza Covid, è urgente e necessaria un’iniezione forte di liquidità, a fondo perduto, per le 24 mila aziende italiane del settore, che danno lavoro a 200 mila addetti oltre all’indotto. In Olanda, il governo locale sta predisponendo un fondo di settore con 600 milioni di euro: in Italia ancora nulla, nonostante in nostro Paese sia il secondo produttore mondiale”.

Analogo testo dell’interrogazione depositata in Commissione IX in Senato è stato presentato anche alla Camera dai deputati liguri del Carroccio Lorenzo Viviani, capogruppo in Commissione Agricoltura, Flavio Di Muro, Sara Foscolo ed Edoardo Rixi.