Fase 2, ecco che cosa riaprirà il 4 maggio

Regione. Non un liberi tutti, ma un graduale allentamento delle misure restrittive e, contestualmente, una ripartenza per un importante numero di attività produttive. Sono queste, in estrema sintesi, le linee guida – per la “Fase 2” – dettate dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di ieri sera.

Come confermato dal Corriere della Sera, che nella giornata di ieri aveva pubblicato in anteprima alcuni contenuti del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a partire dal 4 maggio prossimo saranno diverse le attività che potranno riaprire.

Torneranno operative, in particolare, le attività di estrazione di minerali metalliferi e quelle di estrazione di altri minerali da cave e miniere. L’industria del tabacco, quelle tessili e le attività relative al confezionamento di articoli di abbigliamento e in pelle e pelliccia, già aperte in parte, a partire dal 4 maggio prossimo potranno riaprire completamente.

Via libera anche per le attività inerenti alla fabbricazione di articoli in pelle (e simili), alla fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, alla fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (quest’ultime due già riaperte in aperte) e la metallurgia.

Semaforo completamente verde – pur essendo già operativi in parte – anche per la fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature), fabbricazione di competere e prodotti di elettronica e ottica, apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche e fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA.

Tornano operative anche le attività concernenti la fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, fabbricazione di altri mezzi di trasporto, fabbricazione di mobili e altre industrie manifatturiere (quest’ultime già aperte in parte).

Anche le attività di costruzioni di edifici potranno tornare al lavoro. Stesso discorso, pur essendo già aperte in parte, per i lavori di costruzione specializzati, il commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli, il commercio all’ingrosso (Escluso quello di autoveicoli e motocicli).

Tornano completamente operativi, infine, anche i servizi di vigilanza e investigazione, le attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese e le attività di riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa.

