Fase 2, controlli della polizia locale: fioccano le sanzioni per chi è sprovvisto di mascherina

Savona-Albisola. Obbligo delle mascherine in tanti Comuni del savonese, in particolare per quanto riguarda i luoghi al chiusi aperti al pubblico. E cominciano i controlli e le relative multe da parte della varie polizie locali.

Questa mattina, ad esempio, sono fioccate ben 3 sanzioni tra Savona e Albisola, in merito all’ordinanza sindacale che rimanda al dpcm del 10 aprile.

Due soggetti sono stati sanzionati per mancato uso delle mascherine presso il mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Pilalunga.

Un’altra persona, invece, è stata multata su un autobus di Tpl linea Albisola-Savona, sempre per mancato uso della mascherina.