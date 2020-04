Fase 2, Ciangherotti (FI): “Misure del governo inefficaci, Vazio in letargo mentre bar e ristoranti vanno a fondo”

Albenga. “Il comparto bar e ristoranti rischia di andare a fondo. La potenza di fuoco tanto sbandierata dal governo Conte non è neppure una promessa, ma solo una fake news. Continuano ad arrivare bollette, tasse, imposte. Un altro mese di chiusura provocherà una grave emorragia di locali anche nella nostra provincia. Tutti insieme dobbiamo sostenere le imprese per far vivere la Liguria». Il consigliere comunale albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti contesta la linea dettata dal Premier, condanna le misure adottate del governo gialloverde e sposa quella della Regione.

“Misure tanto demagogiche quanto inefficaci ai fini della ripresa che invece hanno causato un aggravio dei conti pubblici e paralizzato le imprese, anche quelle piccole che sono importanti presidi del territorio». Ciangherotti chiede «più poteri alle Regioni visto che si continua ad assistere ad una politica fallimentare da parte di Conte e del Pd. Fa specie che parlamentari come Franco Vazio – sottolinea il consigliere – non abbiano ancora agito concretamente con misure tempestive che possano favorire la ripresa. Il suo è un letargo prolungato, lo abbiamo capito. Si è dimenticato del territorio e della sua gente. Se andremo avanti con questo passo e con questo metodo – tuona Ciangherotti – molte aziende saranno costrette a portare i libri in tribunale per fallimento e lui che è un avvocato sa bene che il rischio è concreto”.

E poi c’è l’attacco diretto al governo Conte: “Chi si aspettava tanto ha capito che non c’è stato nulla. Nei decreti non c’è chiarezza e non c’è liquidità – dice Ciangherotti – Le banche hanno poche informazioni a disposizione. Per chiedere i 25mila euro si deve essere in regola perfettamente, neanche una rata sballata. Pensiamo a quei giovani che hanno investito nelle loro attività indebitandosi per aprire le attività e non hanno possibilità di tirare avanti”.

Ciangherotti appoggia infine il flash mob promosso per domani sera: luci accese alle 21 nei bar e ristoranti. “Un segnale forte e chiaro per far capire che i commercianti sono stanchi di aspettare. Gli esercenti hanno diligentemente rispettato le disposizioni governative, mettendo le loro attività nelle mani dello Stato. Tuttavia, l’incertezza che caratterizza questa situazione sta creando danni economici rilevanti – afferma il consigliere di Forza Italia – La riapertura dei bar e dei ristoranti è piena di incertezze. Sarà necessario fare i conti con una drastica riduzione degli accessi nei locali commerciali, distanze ed obbligo di dispositivi di sicurezza. La spesa per le imprese sarà ancora più grande per adeguarsi alle normative. Ma si dovranno fare i conti con un ingente riduzione del fatturato, date le stringenti disposizioni sulle distanze che faranno saltare un tavolo ogni due in media in molti esercizi. Andrà tutto bene ripete lo slogan che ha caratterizzato queste prime cinque settimane di lockdown, ma non vale per i commercianti. L’inerzia del governo è ora chiarissima e nessuno ha giustamente più intenzione di aspettare”.

