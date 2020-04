EpicBlue, confermata la tappa di Finale Ligure: aprirà il circuito stagionale

Finale Ligure. Sebbene le due prove EpicBlue SwimPaddleRun in Indonesia ed EpicBlue SwimRun in Turchia siano state rinviate al 2021, l’EpicBlu SwimRun Finale Ligure rimane in programma domenica 27 settembre 2020.

La tappa EpicBlue SwimRun di Finale Ligure, trattandosi appunto della prima prova di quest’anno, diventerà quindi il lancio ufficiale del circuito 2020/2021.

“Cari swimrunners – dicono gli organizzatori -, la salute e la sicurezza dei nostri atleti rimane per noi una priorità assoluta. Continuiamo a seguire le linee guida e le istruzioni da parte delle entità sanitarie pubbliche e delle autorità locali per i nostri eventi a livello globale”.

Il comprensorio di Finale Ligure sarà di grande stimolo ed ispirazione per tutti gli appassionati di outdoor e dello swimrun. Infatti, la zona del Finalese è famosa per la sua costa cosi particolare e diversificata, caratterizzata da maestose scogliere a picco sul mare, grotte scavate nella roccia e percorsi sterrati unici, che contraddistinguono un territorio perfetto per l’avventura EpicBlue.

Il campionato EpicBlue vedrà stilata una classifica assoluta a conclusione delle tre prove (Finale Ligure in Italia, Raja Ampat in Indonesia ed Izmir in Turchia), per la distanza Long Endurance. Questo dà appunto origine all’EpicBlue Series, dove, al termine delle tre prove, verranno nominati i campioni EpicBlue per ogni categoria: Uomini, Donne e Misti.

Al completamento della serie EpicBlue 2020/2021 verranno ricompensati anche i primi tre team di ciascuna categoria (Uomini, Donne e Misti). I premi includono registrazioni per gli eventi degli anni successivi ed un’indimenticabile esperienza Meridian Adventure Sail per un valore di 200 dollari.