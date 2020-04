Enpa soccorre un tarabusino ed una quaglia in difficoltà

Albisola Superiore/Savona. Ieri i volontari della Protezione Animali savonese hanno soccorso un tarabusino in difficoltà nel Rio Basco ad Albisola Superiore e ad una quaglia in via Nizza a Savona.

“Malgrado gli allarmi lanciati da Coldiretti e Regione Liguria sull’invasione delle città deserte da parte di ‘pericolosi’ animali selvatici, gli audaci volontari della Protezione Animali savonese continuano a recuperare soggetti feriti o in difficoltà – dicono da Enpa. Ieri è toccato ad un ‘feroce’ tarabusino e ad una ‘pericolosa’ quaglia in affanno in via Nizza a Savona”.

“Ironia amara a parte si tratta, come ogni specie di fauna selvatica, di timidi soggetti soltanto in cerca di cibo vicino all’abitato, come la recente famigliola di cinghiali davanti alla stazione Brignole a Genova, divenuta virale sui social; nel caso della quaglia è probabile che si tratti di un esemplare liberato per ripopolamento durante la stagione venatoria per divenire facile preda di qualche ‘sportivo’ del fucile e, malgrado essere stata allevata in cattività e non conoscendo territorio e fonti di cibo, miracolosamente sopravvissuta”.