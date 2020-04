Emergenza Coronavirus, a Quiliano la dottoressa Orlando lascia il consiglio comunale: entra Petrocca

Quiliano. Sarà Cristian Petrocca a subentrare alla dottoressa Raffaella Orlando in consiglio comunale a Quiliano. Lo annuncia il gruppo consiliare Quiliano Domani spiegando le ragioni che hanno portato all’avvicendamento.

“In seguito alle criticità derivate dal contagio da Coronavirus – scrivono – la Dott.ssa Orlando, dovendo affrontare insieme ai suoi colleghi ed a tutti i sanitari un periodo di criticità e turni di lavoro estenuanti che, come medico di famiglia, la impegnano per tutto il tempo a disposizione, consapevole che questa situazione durerà ancora a lungo, ha preferito rinunciare all’impegno da Consigliere Comunale per dedicarsi interamente alla sua professione medica ed all’assistenza ai malati. Questa decisione, ovviamente sofferta, è stata condivisa ed apprezzata dal gruppo che ha ritenuto di manifestare, in questo particolare momento storico, essendo lei costretta dalle circostanze a scegliere, stima ed affetto per questa difficile scelta personale. Per questo, onore al merito alla Dott.ssa Orlando con un grosso in bocca al lupo da parte di tutti noi con l’augurio che, grazie agli sforzi di tutte le persone come lei coinvolte in prima linea, si possa tornare quanto prima ad una vita ‘normale’. Naturalmente Raffaella, anche senza incarichi ufficiali, rimane con noi nel bellissimo e coeso Gruppo Quiliano Domani portando il suo importante e significativo contributo a tutti noi”.

“Per la sua sostituzione – raccontano – si è aperta una riflessione che considera tutta una serie di variabili e di elementi di gruppo e personali che devono necessariamente tenere in considerazione la graduatoria elettorale ma anche il futuro della nostra squadra. Per questo il Dott. Barbero, subito dietro di lei in graduatoria, pur rimanendo comunque partecipe al nostro gruppo consiliare, ha preferito lasciare il campo al successivo Cristian Petrocca. Anche Cristian è impegnato nell’emergenza come attività di 118 ma è in grado comunque di riuscire a garantire attività, contributi e presenza al lavoro come consigliere”.

“Questa decisione, presa in modo coeso e unanime da tutto il Gruppo, al netto delle azioni formali necessarie da parte dell’amministrazione comunale, conclude quindi iter di sostituzione della Dott.ssa Orlando nei Consiglieri di minoranza. Sperando che questa scelta, derivata comunque dalla difficile situazione sanitaria che conoscete tutti, connessa all’impegno sul fronte del contrasto alla diffusione del Coronavirus, non sia nuovamente soggetta ad operazioni di denigrazione politica, auguriamo buon lavoro al nuovo entrato Cristian Petrocca” concludono.