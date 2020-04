Edilizia scolastica, Cgil: “No a fughe in avanti della Regione Liguria”

Regione. “Condividiamo l’opportunità e il buon senso della proposta dell’assessore regionale Scajola sull’opportunità di prevedere interventi in sicurezza straordinaria nelle scuole a maggior ragione se le risorse economiche sono già disponibili”. A comunicarlo Federico Vesigna, segretario generale Cgil e Fabio Marante segretario regionale di Cgil Liguria.

“Tuttavia è necessaria una regia nazionale e sarebbe opportuno affrontare il tema con tutte le parti sociali in occasione della riunione già programmata per giovedì prossimo – argomentano i segretari – L’occasione di aprire i cantieri nelle scuole non può che essere fatta dopo aver monitorato con attenzione gli effetti delle aperture dei giorni scorsi nell’edilizia privata, a partire dall’applicazione delle linee guide sulla salute e sicurezza nei cantieri per il contenimento del contagio al Covid”.

“A nostro avviso solo così potremmo compiutamente prepararci alla fase due” concludono Vesigna e Marante.