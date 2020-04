Dramma ad Albenga: deceduta un’ingauna di appena 17 anni

Albenga. Lutto nella città delle torri dove, nella notte, è deceduta una ragazza di appena 17 anni. Di origine marocchina, il padre gestisce una macelleria-alimentari in centro Albenga.

Ricoverata per un quadro di polmonite interstiziale, sarebbe anche stata sottoposta a due test consecutivi per il Coronavirus: entrambi sarebbero però risultati negativi, escludendo la possibilità che il decesso sia legato al Covid-19.

Si trovava all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure da alcuni giorni ma, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni, è stata trasportata all’ospedale Gaslini di Genova, dove è deceduta nel corso della notte appena trascorsa.

“La Direzione Sanitaria, – hanno fatto sapere direttamente dal nosocomio genovese, – informa che, il 28 aprile 2020, presso la Terapia Intensiva dell’istituto, è deceduta una ragazza di 17 anni, ricoverata da alcuni giorni e proveniente dall’ospedale di Pietra Ligure per quadro di polmonite interstiziale. Tutti gli accertamenti e le ricerche di infezione da Coronavirus condotti presso l’Istituto sono risultati negativi (tamponi, BAL e sierologia), orientando la diagnosi verso una patologia infettiva non covid-correlata. Dal momento dell’ingresso, in ospedale le condizioni della ragazza si sono progressivamente aggravate, richiedendo assistenza intensiva fino all’intubazione e al successivo decesso”.

La notizia si è sparsa velocemente per le vie della città, suscitando grande stupore e dolore nella comunità ingauna, racchiusi nelle parole dell’assessore ai Servizi Sociali Simona Vespo, che ha voluto dedicare un messaggio in ricordo della giovane e rivolto alla famiglia, a nome dell’amministrazione comunale.

“Non ci sono parole per commentare un dramma del genere. Conoscevo molto bene la mamma, una delle fondatrici dell’associazione ‘Donne e mamme musulmane’ che da anni collabora con il nostro Comune. Una famiglia perbene che si è sempre dimostrata disponibile e aperta. Siamo davvero addolorati per la scomparsa di ragazza così giovane”, ha dichiarato l’amministratore ingauno.