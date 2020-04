Dj Paolo Petrillo: “Restart Dj” e la musica del sabato sera

Il mondo è connesso simultaneamente per combattere il nemico invisibile.

Una lotta che ci vede tutti uniti, per la prima volta.

Una situazione estremamente globale, che coinvolge i cinque continenti, la società in tutte le sue stratificazioni , tutti i settori, servizi, prodotti. Ci tocca tutti come persone, anche intimamente.

Ci ha costretti al “distanziamento sociale”, che per me è più che altro fisico, e a cambiare radicalmente le abitudini, sotto tutti i punti di vista.

In questo lungo periodo, la terra su cui poggiamo i piedi è diventata arida ovunque e non basteranno le normali contromisure a traghettarci verso il Tempo Nuovo che ci aspetta.

Ci vuole la comprensione profonda di quanto è accaduto, del perché, per immaginare nuovi scenari e capire la direzione da prendere per crearci un moderno futuro.

Saranno le nuove idee che germogliano nelle situazioni di difficoltà a far rifiorire la terra.

Come ho già fatto le settimane scorse, per Stile Savonese mi sto focalizzando sulle persone che con la loro creatività contribuiscono a dare una svolta positiva e a impegnare il Tempo Sospeso in qualcosa di utile per se stessi e per gli altri. Così possiamo addirittura intravedere realmente nuove situazioni e traguardi, che fino a ieri, non avevamo minimamente preso in considerazione.

“La creatività è contagiosa. Trasmettila.” (Cit. A. Einstein)

Oggi ci lasciamo contagiare dalla musica.

Vi racconto come Dj Paolo Petrillo di Cairo Montenotte e un gruppo di Dj provenienti da altre parti d’Italia hanno reagito al lockdown.

Ho sentito telefonicamente Dj Petrillo in settimana e insieme abbiamo fatto una bella ed energica chiacchierata. Trovo sia stato un confronto molto edificante.

Dj Paolo Petrillo e Dj Mauro Forbicini di Riccione hanno dato vita a un’iniziativa di respiro nazionale che in poco tempo ha unito tanti colleghi pronti a fare rete e confrontarsi ciclicamente.

Si chiama Restart Dj e oggi ha una pagina Facebook dove si svolgono eventi online e dirette, che originano anche da video riunioni via Zoom.

Un nuovo e più diffuso utilizzo di piattaforme tecnologiche e social già esistenti ora ci permettono di restare uniti, separati solo fisicamente.

Ci sono due spunti particolarmente positivi da cogliere in questa iniziativa.

La prima è quella di vedere molto più coesa e aperta al confronto una categoria professionale che, rispetto al passato, cerca ed elabora strategie condivise per affrontare una fase davvero critica per tutto il settore, con riaperture delle attività solo sul lungo periodo.

La seconda è quella di restare attivi, essere presenti e utili per la collettività, anche se l’attività tradizionale è ferma, con la voglia di continuare a offrire momenti di svago, di buona musica ai giovani e a tutte quelle persone che erano abituate a frequentare locali per incontrarsi nel fine settimana.

Il gruppo Restart Dj sta infatti organizzando Djset per accompagnare i nostri sabato sera e ridare un ritmo alle settimane, fatte ormai da giornate e serate tutte uguali.

Quindi, se nella realtà, prima della quarantena, al sabato sera si usciva e ci si vedeva con gli amici per bere qualcosa, ascoltare musica e ballare, beh … continuiamo a farlo da casa!

È facile: ci diamo appuntamento su Zoom per un video party con gli amici, ordiniamo e ci facciamo consegnare a domicilio da bere dai locali che hanno attivato il servizio e seguiamo le dirette con Djset su Restart Dj. È vero, non ci possiamo abbracciare, ma al momento questo mi sembra un ottimo compromesso.

Sabato 25 Aprile la prima “uscita virtuale” è andata benissimo: gli amici di Cairo Montenotte e dintorni hanno potuto gustare i Drink Pocket del Baruccio ascoltando i Djset di Restart Dj Group.

E si andrà avanti ogni sabato con iniziative aperte al pubblico di tutta Italia.

Ogni venerdì invece, ci sono interessantissime dirette Zoom e Facebook tra Dj, artisti e altre figure professionali per dibattere temi pertinenti, mettendo a confronto idee per cominciare a dare una forma al futuro. Venerdì 1 Maggio, insieme ad altri, anche io prenderò parte alla diretta, mentre venerdì 23 Aprile, il gruppo Restart Dj ha avuto come ospiti la cantante Annalisa, Andy Blu Vertigo e Lorenzo Kruger Nobraino.

Credo sia una bella opportunità per la categoria dei Dj anche focalizzare lo sguardo ognuno sul proprio territorio. È noto infatti che solitamente si spostano molto per lavorare, ma penso ora sia interessante anche farsi conoscere e lavorare nella propria zona.

Senza voler essere retorica, ma le risorse locali credo siano da rivalutare, ripensare e rilanciare, magari declinandole anche al nazionale, grazie agli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione.

Insomma nuove opportunità su ogni fronte e infinite possibilità di aggregazione e unione ci aspettano.

Il mondo non è finito, ma semplicemente si sta evolvendo, come è normale che sia e come accade da milioni di anni. The show must go on.