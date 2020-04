Distretto Leo 108 Ia3, Chiara Aprosio eletta nuova presidente

Savona. Sabato 25 aprile si è svolta l’assemblea dei delegati del Distretto Leo 108 Ia3, l’organo che coordina l’attività dei 24 Leo Club sparsi tra la Liguria di Ponente e il basso Piemonte. In quest’area sono presenti quasi trecento ragazzi dai 12 ai 30 anni di età, che nel loro tempo libero si impegnano ad aiutare la loro comunità.

Per la prima volta dalla nascita del Distretto Leo 108 Ia3, l’assemblea annuale dei soci si è svolta online. Scelta inevitabile, come commenta l’attuale presidente, l’albisolese Giuseppe Cirillo del Leo Club Savona Torretta: “L’emergenza in atto ci ha costretto a prendere tale decisione. Sono molto soddisfatto della partecipazione, tutti i Club erano rappresentati dai loro delegati e molti soci hanno assistito ai lavori”.

Viene eletta a presidente per l’anno sociale 2020/2021 la vicepresidente in carica e unico candidato, Chiara Aprosio (foto sopra) del Leo Club Sanremo. “In questo momento di difficoltà – dichiara – non dobbiamo farci scoraggiare, ma guardare avanti, cercando nuove opportunità per servire ed aiutare il prossimo, sono orgogliosa di ricoprire questo ruolo e di rappresentare i nostri soci!”.

Per la carica di vicepresidenza Beatrice Usseglio (foto sotto), del Leo Club Mondovì Monregalese, supera di misura l’altra candidata, Barbara Provera del Leo Club Ventimiglia. Una sfida all’insegna del rispetto, lealtà e correttezza, nel pieno spirito del Distretto. I candidati eletti si insedieranno ufficialmente mercoledì 1 luglio 2020.