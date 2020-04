Dispositivi sanitari, controlli a tappeto della Finanza: blitz e sequestro di 1.780 mascherine a Savona

Savona. Non solo controlli da parte della forze dell’ordine sul rispetto delle misure imposte dai decreti governativi, ma anche ispezioni e indagini sui dispositivi sanitari: in primis le tanto ricercate mascherine.

Negli ultimi giorni si sono intensificate le azioni della Guardia di Finanza a livello provinciale, che ha svolto controlli a tappeto su mascherine e altro materiale sanitario relativo all’emergenza coronavirus.

E non sono mancati sequestri: ieri pomeriggio sono state bloccate una serie di mascherine, modello FFP2, che stavano per essere vendute alla farmacia Saettone di Savona, vittima della fornitura non a norma, fermata in tempo dai finanzieri.

Secondo quanto trapelato, gli accertamenti investigativi svolti dai finanzieri pare siano partiti da una denuncia da parte di un cittadino che aveva acquistato un set di mascherine dal medesimo fornitore.

Dalle analisi svolte dalla Guardia di Finanza le mascherine sono risultate non conformi e irregolari: insomma materiale sanitario con marchio comunitario contraffatto e falsificato.

Altri controlli specifici sono previsti da parte dei finanzieri per accertare la regolarità delle mascherine e di tutti i dispositivi di protezione individuale da COVID-19.