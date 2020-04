Savona. La danza sportiva è sicuramente uno degli sport più inclusivi, permettendo agli atleti disabili di sceglierla come “il loro sport”, e poter partecipare a competizioni nazionali e internazionali.

Durante questo periodo di quarantena, anche il settore paralimpico della Federazione Italiana Danza Sportiva ha pensato di organizzare un campionato online, come già fatto con successo per altre specialità, per gli atleti paralimpici ed i loro famigliari.

“In questo periodo – spiega il maestro Edo Pampuro – i ragazzi sono abituati a partecipare ai campionati regionali, ai quali succedono i campionati italiani di categoria. Di conseguenza la FIDS ha pensato di proporre a tutte le società sportive di partecipare al primo campionato online con poche e semplici regole: realizzare un video della performance della durata massima di un minuto e postarlo sul gruppo Facebook creato appositamente per questo evento, al quale si accede dopo l’iscrizione”.

“I ragazzi sono stati bravissimi a organizzare nelle proprie case le loro coreografie – prosegue – anche perché rispetto a un atleta normodotato il competitore paralimpico ha più bisogno del supporto del tecnico per creare la routine da competizione; comunque insieme ai propri familiari e ai tecnici, che si sono organizzati con collegamenti online, è stato possibile realizzare le performances“.

È stata aggiunta al regolamento la Combi Family, dove l’atleta paralimpico ha potuto realizzare la performance accompagnato da un familiare, o convivente, disciplina che ha ricevuto molti consensi.

Il pannello giudicante era formato da tredici giudici, specializzati nel settore paralimpico che, tramite un’applicazione, hanno valutato tutti i video partecipanti alla competizione. Nei prossimi giorni saranno resi noti i risultati.

Il campionato online ha suscitato un grande interesse mediatico tanto che il gruppo creato su Facebook conta più di 8.600 iscritti, e lo testimonia anche il fatto che normalmente ai campionati italiani gli atleti paralimpici partecipano con circa 200/230 performances, mentre questa prima edizione del campionato online ha visto ben 140 performances in gara.

La Liguria ha avuto una grande partecipazione di iscritti a questa competizione online ed anche la città di Savona ha avuto i suoi rappresentanti. Tramite la scuola di danza inclusiva Semplicemente Danza, hanno partecipato Ginevra Accoto, Martina Accoto, Gaia Patorniti, Lara Patorniti, Chiara Bruzzese, Enrico Gazzola.