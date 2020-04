Bergeggi. Le settimane scorse Bergeggi aveva accolto l’invito del sindaco Roberto Arboscello, che aveva attivato una raccolta di materiale sanitario e generi di prima necessità in aiuto dell’ospedale San Paolo e del personale sanitario.

E’ così che oggi il gruppo di protezione civile di Bergeggi ha consegnato al personale medico dell’ospedale savonese – impegnato in prima linea nell’emergenza – una scatola contenente materiale utile prodotto da Massimo, un ingegnere spotornese, grazie alla tecnologia 3D.

Il contenuto, una maschera convertita a respiratore, 5 kit per la conversione, 8 kit per scudi facciali con 12 schermi di ricambio, 4 mascherine con filtro sostituibile, 8 dispositivi salva orecchie, sono ora nelle disponibilità dei reparti impegnati nella battaglia contro il Covid-19 per essere testati dal personale di rianimazione prima di essere impiegati sui malati.

“Un altro grande gesto di solidarietà – afferma il sindaco di Bergeggi Arboscello – Siamo un paese straordinario con competenze uniche. Ringrazio Massimo, questo fantastico ingegnere, che nel tempo libero ha messo a disposizione le sue conoscenze per produrre degli strumenti utilissimi nell’assistenza ai malati Covid. E lo ringrazio per la fiducia riposta in me, avendomi contattato grazie ad una conoscenza in comune, per essere sicuro che il contenuto fosse recapitato alle persone e nel posto giusto”.

“E oggi possiamo dire che ciò è avvenuto con grande soddisfazione del personale medico. Grazie grazie e ancora grazie Massimo” conclude il sindaco.