Cura Italia, Ripamonti (Lega): “Emendamento per i lavoratori di Funivie passato grazie alla nostra tenacia”

Liguria. “L’approvazione in commissione bilancio in Senato dell’emendamento su Funivie di Savona è un’ottima notizia per il nostro territorio e per i lavoratori, che premia la nostra tenacia nel combattere una battaglia di buonsenso, che in certi momenti sembrava quasi persa”. Lo dichiara il senatore della Lega Paolo Ripamonti, vicepresidente della commissione industria a Palazzo Madama.

“L’inserimento dell’emendamento al dl Cura, che ricalca quanto previsto dal ddl 1727, permetterà l’affidamento a un commissario dei lavori di ricostruzione dell’infrastruttura, danneggiata dal maltempo dello scorso autunno, e la copertura finanziaria dei lavori. Una soluzione questa a cui la Lega, fin da subito, ha lavorato con tempestività”.

“Continueremo a monitorare l’iter in aula perché il provvedimento arrivi finalmente in porto, senza ulteriori ritardi”, conclude Ripamonti.