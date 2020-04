Croce Rossa, forme e modalità nella distribuzione dei buoni spesa

Savona. Per soddisfare le prime ed urgenti emergenze la Croce Rossa Italiana Comitato di Savona ha attivo il numero 3396732300. La consegna dei buoni spesa avverrà previo contatto telefonico, NON IN SEDE.

I volontari che prendono nota della richiesta via telefono organizzeranno la consegna a casa degli utenti. I volontari che portano i buoni a casa degli utenti hanno con se l’auto dichiarazione che il capo famiglia deve compilare. Da mercoledì 08/04/2020 altri canali di distribuzione verranno attivati.

Chi ne può usufruire

Il contributo una tantum sarà pari a 150 euro per il nucleo familiare composto da una persona, al quale andranno ad aggiungersi 50 euro per ogni ulteriore componente familiare fino a un massimo di 400 euro. Il contributo dovrà essere richiesto mediante la compilazione di un’autocertificazione in cui si dichiara lo stato di necessità e che il nucleo familiare non possiede disponibilità liquide superiori a duemila euro.

Chi ne ha la possibilità senza uscire di casa, prepari una fotocopia del documento di identità del capo famiglia, da allegare all’auto dichiarazione da compilare all’atto della consegna dei buoni; se non disponibile una fotocopia i Volontari invieranno copia del documento direttamente alla sede della Croce Rossa di Savona.