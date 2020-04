Coronavirus, Vazio (PD): “Ore decisive per l’arrivo dei 500 mln destinati alle imprese agricole e floricole”

Regione. “Le associazioni di categoria delle imprese floricole hanno denunciato solo in Liguria 250 milioni di danni e hanno richiesto risarcimenti con finanziamenti a tasso zero per ripartire. Sono ore decisive per chiudere sugli emendamenti al DL Cura Italia e sulle misure del nuovo Decreto Legge di aprile a seguito dell’emergenza coronavirus”. A parlare. in una nota, è l’Onorevole del Partito Democratico e vice presidente della commissione Giustizia alla Camera dei Deputati Franco Vazio.

“Ebbene – spiega Vazio – siamo vicini a veder accolte le istanze del settore e di cui mi ero fatto promotore nelle scorse settimane. Risarcimento dei danni e dei costi di smaltimento con uno stanziamento di 500/800 milioni di euro. Finanziamenti e liquidità garantiti dallo Stato e a tasso zero per tutte le imprese agricole. Utilizzo dei miliardi di euro stanziati dall’Europa per i PSR (Programmi di Sviluppo Rurali) e non ancora assegnati e spesi dalle imprese agricole”.

“Il Governo, con cui esiste un rapporto permanente, hanno dato massima disponibilità ad ascoltare e ad accogliere queste richieste. Sono ottimista perché si sta facendo un grande lavoro di squadra, sia in Parlamento, sia con le associazioni di categoria, sia con i nostri sindaci. Lo abbiamo fatto anche oggi e continueremo farlo nelle prossime ore” conclude Vazio.