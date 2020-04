Coronavirus, Vaccarezza (Cambiamo): “Macchina dei soccorsi rapida ed efficiente grazie al lavoro di tutti”

Regione. “La Protezione Civile in accordo con gli armatori e il tavolo delle emergenze di Regione Liguria gestirà l’attracco di Costa Deliziosa, la nave da crociera con a bordo 1814 ospiti, 898 membri dell’ equipaggio di cui 310 Italiani, e nessun contagiato di Covid19, che arriverà oggi nel porto di Genova. Sono orgoglioso della decisione presa dal Governatore Giovanni Toti”. A parlare, nella consueta nota quotidiana delle ore 12.45, è il consigliere regione di “Cambiamo” Angelo Vaccarezza.

“La ritengo un atto coerente – spiega il capogruppo in Regione – l’ennesima prova di come il territorio sia esempio di organizzazione a livello sanitario e di protezione civile, e venga presa a modello a livello nazionale. Siamo da sempre un popolo che sul mare e di mare ha vissuto e vive tuttora: le attività legate al mare, dal turismo al commercio sono il volano economico della Liguria, e di questo dobbiamo essere grati e fieri. Non poteva essere presa una decisione differente, nel rispetto della nostra regione e delle tantissime persone che hanno il diritto di essere assistiti e tutelati in un momento come questo”.

“Non sono, ahimè nemmeno questa volta, mancate le polemiche, ma, almeno per oggi, non mi interessano – continua Vaccarezza -. La Protezione Civile e il sistema sanitario regionale sono una macchina perfettamente oliata che anche in questa fase ha saputo rispondere e reagire in maniera adeguata alle richieste, per agevolare il rientro nelle proprie abitazioni di oltre 2700 persone. Ogni giorno, la prova del fatto che il nostro sistema di gestione dell’emergenza ha avuto sempre quelle caratteristiche tali che gli hanno permesso di non andare in tilt, garantendo assistenza e posti letto disponibili sempre, anche durante le fasi piu critiche di questi mesi. Oggi, lentamente ma senza sosta, la situazione è più gestibile, consentendoci di erogare servizi necessari e di continuare ad avere quel ruolo a livello nazionale, che non è mai venuto meno”.

“I letti in media ed alta complessità negli ospedali liguri non sono mai mancati, nemmeno nei giorni più difficili. I tamponi, che ogni giorno aumentano di numero, ma parallelamente vedono crollare la percentuale dei positivi al Covid, sono due dei tanti indicatori di come sia stata gestita l’emergenza nella nostra terra, questo è il frutto di un lavoro sinergico dei differenti soggetti coinvolti. Possiamo dire che in Liguria stiamo facendo un buon lavoro, in primis c’è tutto il personale sanitario; medici, infermieri, OSS, tutti i volontari delle pubbliche assistenze e della Protezione civile. Grazie a loro e a tutte le realtà coinvolte sappiamo di poter contare su una macchina dei soccorsi rapida ed efficiente, che funziona anche nelle emergenze più critiche. Sono fiero di essere ligure, sempre. Oggi, un po di più” conclude Vaccarezza.

