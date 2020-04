Coronavirus, un solo savonese deceduto nelle ultime 24 ore

Provincia. Un solo savonese deceduto nelle ultime 24 ore. E’ questo il dato che emerge dal consueto bollettino quotidiano sull’emergenza coronavirus rilasciato dall’Asl2 savonese.

Scendendo nel dettaglio: la direzione medica del presidio di levante non segnala decessi, mentre la direzione medica del presidio di ponente segnala la morte di un uomo di 85 anni residente nella nostra provincia.

Per quanto riguarda gli alti ospedali, la direzione sanitaria di Asl1 segnala il decesso di un paziente positivo al Covid-19: è un uomo di 80 anni, della provincia di Imperia, deceduto questa notte all’ospedale di Sanremo.

La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl5 segnalano cinque decessi di pazienti Covid-19 positivi (avvenuti tra le 14 del 4 aprile e le 14 di oggi, domenica 5 aprile). Si tratta di: un uomo di 61 anni, ricoverato in medicina all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di La Spezia e deceduto il 4 aprile; un uomo di 89 anni ricoverato in geriatria all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, residente nel comune di Casalpusterlengo (LO) e deceduto il 4 aprile; una donna di 89 anni ricoverata in medicina all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di Arcola (SP) e deceduta il 4 aprile; una donna di 81 anni, ricoverata in medicina d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di La Spezia e deceduta il 5 aprile; un uomo di 60 anni ricoverato in rianimazione all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, residente nel comune di Sarzana (SP) e deceduto il 5 aprile.

La direzione sanitaria dell’ospedale Galliera segnala tre decessi. Si tratta di: un uomo di 88 anni di Cogoleto, deceduto alle 17 del 4 aprile presso il pronto soccorso, con comorbidità; un uomo di 81 anni di Genova, deceduto alle 18.10 del 4 aprile presso il reparto di malattie infettive, con comorbidità; una donna di 73 anni di Masone, deceduta alle 4.45 del 5 aprile presso il reparto di malattie infettive, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.