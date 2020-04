Coronavirus, gruppo di parenti degli ospiti della residenza “Stella Maris”: “Grazie a suore e operatori”

Andora. “Vogliamo pubblicare una notizia in controtendenza. In un momento in cui in tanti si accaniscono contro le strutture per anziani, per via dell’emergenza Coronavirus, noi vogliamo invece fare un plauso e rivolgere un ringraziamento alle operatrici, alle suore e a tutto il personale della residenza Stella Maris di Andora”.

“Mia mamma è ricoverata da tempo in struttura e mi faccio portavoce dei parenti di un’altra ventina di ospiti, che ho contattato al telefono personalmente per raccogliere pareri ed impressioni”.

“Si tratta di un virus particolare e subdolo, che ha creato innumerevoli problemi in tante rsa e residenze protette. Ma noi siamo tutti contenti e fiduciosi dell’operato della Stella Maris, che ha agito per tempo e continua a lavorare in modo preciso e corretto”.

“Sento mia mamma ogni giorno, non è autosufficiente ma è perfettamente lucida e mi ribadisce quotidianamente la bontà del lavoro di operatrici, suore, infermieri e dottori”.

“Gli anziani in struttura sanno del problema Covid-19, ma grazie alla cure amorevoli ricevute riescono comunque a vivere ‘bene’ la situazione. Non gli fanno mancare davvero nulla. Per questo ci teniamo a ringraziare tutti coloro che ci lavorano”.

Anna Orengo