Coronavirus, nel savonese 5 morti: c’è anche una 69enne

Provincia. Purtroppo anche oggi, come ormai è abitudine, vengono diffusi dalle varie direzioni sanitarie i bollettini con gli ultimi decessi legati all’epidemia di Coronavirus.

Nel savonese la Asl 2 segnala cinque decessi. La Direzione Medica del Presidio di Levante – ASL 2, in particolare, segnala 2 decessi: una donna di 80 anni della Provincia di Savona e una donna di 92 anni della Provincia di Savona. La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2, invece, segnala 3 decessi: una donna di 92 anni della Provincia di Savona, una donna di 89 anni della Provincia di Savona e una donna di 69 anni della Provincia di Savona.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che, tra le ore 14 del 22 aprile e le ore 14 di oggi, 23 aprile, non si sono registrati decessi di pazienti COVID-19 positivo. Inoltre, si segnala il decesso di due pazienti, avvenuti nella mattina ieri, 22 aprile, non compresi nell’ultima nota, si tratta di: una donna di anni 81, ricoverata in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e un uomo di anni 70, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia.

La Direzione sanitaria dell’ASL1 segnala 3 pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, positivi al Covid-19: un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate, un uomo di 78 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate e un uomo di 86 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 22 aprile all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 4 segnalano 2 decessi di pazienti COVID-19 positivo (avvenuti tra le ore 14 del 22 aprile e le ore 14 di oggi, 23 aprile), si tratta di una donna di anni 58, deceduta il giorno 23 aprile , presso Reparto Covid Sestri Levante nata a Bergamo e residente a Chiavari e una donna di anni 70, deceduta il giorno 22 aprile, presso Reparto Covid Sestri Levante nata a Genova e residente a Sestri Levante.

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala un decesso. Si tratta di un uomo di 88 anni, di Genova, il cui decesso è avvenuto alle ore 21.20 del 22 aprile, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino segnala 2 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: una paziente nata a Legnago (Verona) e residente a Genova di 81 anni, presso il reparto di Malattie Infettive e un paziente nato e residente a Genova di 87 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 3 decessi: una donna di 87 anni, con comorbidità, deceduta il 22/4/2020 nel reparto di Degenza Breve, una donna di 91 anni, con comorbidità, deceduta i 22/4/2020 nel reparto di Medicina e una donna di 91 anni, con comorbidità, deceduta il 23/4/2020 nel reparto di PS/Obi. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi.

