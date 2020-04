Coronavirus, trend in calo per morti e nuovi contagi: gran parte dei malati ora è seguito a casa

Liguria. Si conferma il trend di rallentamento dei nuovi contagi da Coronavirus in Liguria, così come quello che vede un progressivo svuotamento degli ospedali da pazienti Covid che, in gran parte, vengono seguiti al loro domicilio. Ecco i dati di oggi forniti da Alisa – Regione Liguria per il ministero della Sanità.

In totale i positivi “attivi” in Liguria sono 5185, 19 più di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 15 in tutta la Liguria, ed è il secondo giorno consecutivo con meno di 20 morti; in totale sono 1165. I guariti definitivamente (ossia con doppio tampone negativo) sono 70 più di ieri. Quindi il numero di aumenti di casi di contagio, oggi, è di 94 unità, come segnalato dalla Protezione civile nazionale.

Anche gli ospedali iniziano a respirare. Anche oggi 22 pazienti Covid in meno con un calo anche nelle presenze in terapia intensiva. Gli ospedalizzati totali sono 745 mentre le persone in cura e in isolamento al domicilio sono 2806, comunque tre meno di ieri. Nelle ultime 24 ore in Liguria sono stati effettuati 1542 tamponi orofaringei.

Nel savonese le persone positive al Coronavirus sono 858, di cui 113 ospedalizzate (7 in terapia intensiva, cioè 3 meno di ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono 600.