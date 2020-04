Coronavirus, Toti: “Ogni cittadino avrà la sua mascherina gratis”

Liguria. ‪”Ecco le prime mascherine che stanno già arrivando gratuitamente nelle case dei liguri!”.

L’annuncio su Facebook del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha ribadito l’impegno della Regione per far arrivare ai cittadini i dispositivi sanitari di protezione, necessari anche per programmare e affrontare la Fase 2 dell’emergenza e uscire di casa, quando necessario, in tutta sicurezza.

Questo anche in relazione alle prime ordinanze dei sindaci che impongono l’uso delle mascherine per le uscite consentite.

“Oggi i sindaci e la nostra Protezione Civile hanno iniziato a distribuirle nei comuni sotto i 2000 abitanti e le Poste Italiane hanno fatto una piccola consegna di prova in alcuni palazzi”.

“Domani, come promesso, inizierà la consegna capillare nelle cassette della posta dei comuni più grandi. E poi partirà la distribuzione tramite le farmacie, con il codice fiscale, e nelle edicole, presentando autocertificazione”.

“Ogni cittadino avrà la sua mascherina gratis” aggiunge Toti.

Il governatore ligure, inoltre, invita per la Pasqua a comprare e mangiare i prodotti della Liguria: “Molte imprese artigiane e locali fanno consegne a domicilio!”.

E poi il monito: “Non possiamo permetterci di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora, per questo più tardi con i sindaci dei capoluoghi liguri illustreremo un piano straordinario di controlli a tappeto in tutta la Liguria per evitare gli spostamenti verso le seconde case e garantire il rispetto delle regole. Tolleranza zero per chi uscirà di casa senza una ragione valida. E anche per chi pensa di arrivare dalle regioni vicine per trascorre qui da noi il weekend”.

“Per questa Pasqua la Liguria è chiusa, proprio per poter accogliere tanti turisti il prima possibile e in sicurezza, appena l’emergenza sarà superata. Per questo vi chiedo la massima serietà e responsabilità: con il nostro comportamento di oggi possiamo contribuire alla vittoria di questa battaglia domani” conclude Toti.