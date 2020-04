Coronavirus tiene a casa i cittadini, ma non i ladri: 3 furti ai danni di attività commerciali a Pietra

Pietra Ligure. Il Coronavirus, o meglio le norme legate all’emergenza, costringono in casa i cittadini da settimane, ma non i ladri. Benché sia stata consistente la diminuzione dei reati nell’ultimo periodo, sono stati 3 i colpi messi a segno dai malviventi a Pietra Ligure nella settimana appena trascorsa.

A finire nel mirino sono stati l’alimentari Isolica, un macellaio situato in viale della Repubblica e la panetteria Maremola. Stesso modus operandi in tutti e 3 i casi, con inferriate divelte o “allargate” per accedere all’interno delle attività.

Una volta dentro, hanno arraffato il possibile ma, complici le chiusure prolungate, si sono dovuti accontentare di un magro bottino, composto da poche decine di euro. I 3 furti sono stati denunciati ai carabinieri, impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei malviventi.

Come accennato inizialmente, in questo periodo si tratta però di una sorta di “eccezione”, con il numero dei reati predatori che, complice l’emergenza, è crollato negli ultimi mesi.