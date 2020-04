Borghetto Santo Spirito. La Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito, oltre ad essere impegnata nelle emergenze e nei servizi di trasporto ordinario, dal 12 marzo sta svolgendo un importante servizio di Assistenza e Supporto alla Comunità Borghettina e non solo, di Pronto Spesa e Pronto Farmaco in Collaborazione con il Comune di Borghetto Ss.

Spiegano i volontari: “In poco più di un mese abbiamo percorso per tali Servizi la bellezza di 1.128 Km interamente percorsi qui in zona, suddivisi in 125 Pronto Spese per un totale di Km 580,10, assistenze domiciliari per un totale di Km 65, 76, pronto farmaco per un totale di Km 483,un totale di 544 chiamate da richieste, informazioni e supporto assistenziale. Un grande risultato fatto completamente in maniera gratuita e con grande professionalità e rapidità da una Pubblica Assistenza che è una delle poche della Nostra Provincia, che si basa totalmente sul Volontariato, senza alcun dipendente, una realtà che speriamo venga potenziata grazie all’ingresso di Nuovi Militi che vorranno iscriversi”.

“Grazie come sempre a tutti i Volontari e ricordiamo che il Servizio del Pronto Spesa e Pronto Farmaco va avanti ,per contatti sono attivi il numero fisso 0182/971780 oppure il cell 3404517655 che fa anche da WhatsApp”.

