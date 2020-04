Coronavirus, stop alle crociere di Costa fino al 30 maggio

Savona. Costa Crociere, dopo la sospensione volontaria delle sue crociere stabilita fino al 30 aprile, annuncia di dover ricorrere a un’ulteriore sospensione dell’attività crocieristica sino al 30 maggio 2020.

“A causa del protrarsi della situazione di emergenza legata alla pandemia globale di Covid-19 e con il perdurare delle misure di contenimento quali chiusura porti e restrizioni alla circolazione delle persone che non consentono di fatto di operare, la Compagnia estende la sospensione a tutto il mese di maggio” comunicano dall’azienda.

In occasione, Costa Crociere sta provvedendo ad informare sia gli agenti di viaggio sia i clienti interessati dai cambiamenti, ai quali verrà garantita una riprotezione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile, che offre la maggiore garanzia in questa situazione di contingenza.

“In qualità di leader del settore, riteniamo che sia nostra responsabilità essere pronti a fare scelte difficili quando i tempi lo richiedono – ha dichiarato Neil Palomba, Direttore Generale di Costa Crociere – In Costa abbiamo sempre a cuore la salute e la sicurezza dei nostri ospiti e membri dell’equipaggio. Ora che queste circostanze senza precedenti richiedono azioni senza precedenti per garantire la tutela della salute delle persone in tutto il mondo, siamo pronti a svolgere il nostro ruolo”.

“Girare il mondo a bordo di una nave Costa ed esplorare nuove destinazioni e culture è un’esperienza entusiasmante. Abbiamo realizzato questo sogno per milioni di persone in oltre 70 anni di storia e presto saremo pronti a condividere di nuovo questi momenti felici con i nostri ospiti” ha concluso Neil Palomba.