Coronavirus, sono 3 i decessi savonesi nelle ultime 24 ore

Regione. Sono 3 i decessi di savonesi, legati al Coronavirus, nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini (di 94 e 70 anni) e di una donna (di 93 anni).

Nello specifico, la Direzione Medica del Presidio di Levante – ASL 2 (Ospedale San Paolo di Savona) segnala 3 decessi: uomo di 94 anni della Provincia di Savona; donna di 93 anni della Provincia di Savona; uomo di 70 anni della Provincia di Savona. La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2 (Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e ospedale Santa Maria di Albenga) segnala 0 decessi.

Asl 1 segnala il decesso di 5 pazienti nelle ultime 24 ore, positivi al Covid-19: un uomo di 69 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate; una donna di 72 anni, della provincia di Imperia, deceduta oggi all’Ospedale di Sanremo; un uomo di 58 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 23 aprile all’Ospedale di Sanremo; un uomo di 77 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 23 aprile all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate; un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 23 aprile all’Ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 4 segnalano 2 decessi di pazienti anche Covid-19 positivo (avvenuti tra le ore 14 del 23 aprile e le ore 14 di oggi, 24 aprile), si tratta di: un uomo di anni 74, deceduto il giorno 23 aprile , ricoverato presso reparto Covid dell’Ospedale di Sestri Levante, nato a Neirone e residente a Moconesi; un uomo di anni 81, deceduto il giorno 23 aprile, ricoverato presso reparto Covid dell’Ospedale di Sestri Levante, nato a Borzonasca e lì residente.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che, tra le ore 14 del 23 aprile e le ore 14 di oggi, 24 aprile, si sono registrati 2 decessi di pazienti Covid-19 positivo, si tratta di: una donna di anni 85, ricoverata in Medicina (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Gravina in Puglia (BA) e deceduta il 23.04; un uomo di anni 66, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Fivizzano (MS) e deceduto il 23.04.

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 1 decesso (Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso): uomo, 91 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 17.45 del 23 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale San Martino di Genova segnala 4 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: di un paziente nato e residente a Masone di 64 anni, presso il Pronto Soccorso; di un paziente nato a Torino e residente a Genova di 79 anni, presso Rianimazione Monoblocco; di una paziente nata a Siracusa e residente a Genova di 91 anni, presso il Padiglione 12; di un paziente nato e residente a Genova di 78 anni, presso il Padiglione 12.

Sempre all’Ospedale San Martino di Genova, ad ora sono 21 i ricoverati in Malattie Infettive, 27 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 11 al Padiglione 10, 61 al Padiglione 12, 2 al 5° piano della palazzina laboratori, 19 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 21 al Maragliano.

La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi segnala 2 decessi: un uomo di 72 anni, con comorbilità, deceduto ieri nel reparto di Unità di crisi Covid DEA, e un uomo di 78 anni, con comorbilità, deceduto oggi nel reparto di Obi Covid. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi