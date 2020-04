Coronavirus, Silp Cgil a Regione Liguria: “Subito kit di test rapidi per i poliziotti”

Savona. “La Regione Toscana ha iniziato a distribuire i kit per la sottoesposizione massiva del personale della Polizia di Stato ai test rapidi per il rilevamento qualitativo di anticorpi IgG e IgM per SARS-Cov-2. Chiediamo nuovamente che il presidente della Regione Liguria vari al più presto strumenti analoghi per accertare l’esposizione al virus tutelando così popolazione e lavoratori”. La richiesta a Giovanni Toti arriva dalla segreteria provinciale di Silp Cgil.

“Correva il mese di marzo e le persone e le famiglie facevano i conti con la pandemia – scrivono – Le operazioni, purtroppo, non avevano che un risultato che aumentava giorno dopo giorno ma sempre in negativo. Oggi la situazione è migliorata ma finché ci sarà una sola vita in pericolo la situazione non cambia. Ebbene, allora avevamo deciso di scrivere anche al presidente della Regione Liguria, purtroppo senza ricevere risposta, perché fosse approvata al più presto una disposizione per sottoporre a screening preventivo gli operatori di polizia. Le Forze di polizia sono anch’esse in prima linea ogni giorno e non possono essere trascurate”.

E la Silp Cgil porta ad esempio la scelta della Toscana di distribuire i kit di test rapido: “Strada da noi auspicata fin dai primi giorni della pandemia – sostiene il sindacato – Ebbene se è vero che qualcosa si muove, occorre anche chiedersi perché ciò avvenga a macchia di leopardo… perché anche la Regione Liguria non abbia ancora varato un piano analogo, un approccio di fondamentale importanza per la tutela di cittadini e operatori di polizia. In una parola: la salute pubblica. Un termine ricorrente di questi tempi che, però, non deve conoscere accezioni diverse a seconda del territorio in cui si usa”.