Coronavirus, segnalazioni da cittadini e comitati e “focus” sui parcheggi: la stretta di Albenga per Pasqua

Albenga. “Liguria chiusa per questa Pasqua” il messaggio ribadito ieri dal sindaco Riccardo Tomatis a seguito dell’importante “tavolo ordine e sicurezza” al quale ha partecipato.

Un concetto ribadito con forza oggi anche dall’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci, che è entrato nello specifico dei provvedimenti adottati dal comune ingauno: “A nome di tutta l’Amministrazione voglio mandare un messaggio di cordoglio e vicinanza alle persone e alle famiglie dei cittadini colpiti dal Coronavirus, in particolare a coloro che magari hanno visto mancare un loro caro a causa di questo nemico invisibile”.

“Questo messaggio è altresì per ringraziare le forze dell’ordine, la nostra polizia municipale e tutte le associazioni di volontariato attive sul territorio. Un ringraziamento particolare va al nostro Prefetto che recentemente ha organizzato una riunione sulla sicurezza proprio per garantire il rispetto delle norme volte a contenere la diffusione del virus anche, in particolare, in riferimento al periodo pasquale che stiamo per affrontare e che comporta svariati rischi”.

“Uno dei principali è che possibili residenti di altre Regioni possano cadere nella tentazione di raggiungere le seconde case fatto che costituirebbe un vero e proprio pericolo per la divulgazione del contagio. A questo riguardo saranno istituiti posti di blocco all’uscita delle autostrade e su tutte le reti viarie che collegano la Riviera a Piemonte e Lombardia. Non solo, saranno effettuati controlli anche sulle autovetture in quelle aree di posteggio pertinenziale ai condomini dove, all’improvviso, si sono viste aprire finestre di appartamenti che pare si siano ripopolati”.

“Questi sono segnali che noi abbiamo già avvertito e sui quali stiamo eseguendo dei controlli, ma, nel periodo pasquale che ci sta per raggiungere, le verifiche saranno potenziate. Queste attività saranno svolte anche attraverso le segnalazioni dei cittadini e dei comitati di controllo del vicinato ai quali va un ringraziamento per l’opera che hanno già svolto fino ad oggi. A tal proposito segnalo il numero della centrale operativa della polizia locale di Albenga: 0182 54 44 44 attivo per tutte le segnalazioni”.

“È un periodo particolare, la Pasqua ci ha sempre portato a ‘staccare la spina’, da qui il vecchio detto ‘Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi’ che, però, quest’anno non potremo seguire. Sappiamo tutti che la tentazione di uscire di casa è forte visto anche il bel tempo e le belle previsioni, ma dobbiamo fare ancora qualche sforzo, qualche rinuncia e subire qualche privazione per far in modo di poter velocemente riuscire ad arrivare alla famosa fase due”.

“Vorrei quindi comunicare a tutti i cittadini che staranno a casa che possono essere certi che, fuori, tutte le forze dell’ordine si stanno adoperando affinché possano essere rispettate le norme per garantire che tutti gli sforzi di chi affronterà queste rinunce non siano vani. È difficile in questo momento poterlo fare, però voglio augurare a tutti una serena e buona Pasqua”, ha concluso Vannucci.