Savona, nelle 4 residenze gestite da Opere Sociali 44 ospiti positivi al Coronavirus

Savona. L’emergenza Coronavirus continua su tutto il territorio nazionale, senza risparmiare nessuno. Ma esistono zone del Paese e singole realtà che risultano maggiormente colpite rispetto ad altre, ovvero le Rsa e le residenze protette.

All’interno, numerosi sono stati i decessi e i casi di positività al Covid-19 registrati in Liguria e nel savonese. Proprio nel capoluogo di Provincia, Savona, ecco i numeri relativi a 4 strutture, gestite dalle Opere Sociali: si tratta delle Rsa Noceti e Santuario e delle Rp Santuario e Bagnasco. Nelle 4 strutture, sono ben 44 gli ospiti risultati positivi al test per il Coronavirus (su un totale di 220), 4 i decessi (di cui 1 in struttura e 3 in ospedale) e 12 le persone che hanno avuto necessità di ricovero in ospedale.

Andando ad analizzare le singole realtà, presso la Rsa Noceti: su un totale di 38 ospiti, zero contagi e un solo caso sospetto, ma asintomatico.

Per quanto riguarda poi la Rsa Santuario: su un totale di 55 pazienti, ci sono 13 persone positive al Coronavirus, 3 ricoveri in ospedale e 1 decesso (in ospedale).

Questa la situazione della Rp Santuario: su un totale di 89 ospiti, 18 i positivi con 6 ricoverati in ospedale e 2 decessi (uno in struttura ed uno in ospedale).

Infine, la Rp Bagnasco: su un totale di 38 ospiti, 13 i positivi, con 3 ricoveri in ospedale e 1 decesso (in ospedale).