Coronavirus, riunione in Prefettura. Sindacati: “Necessarie linee guida per Fase 2 e chiarezza su Rsa e Rp”

Provincia. “La situazione aggiornata delle comunicazioni arrivate e vagliate in Prefettura, accompagnata dalla richiesta di linee guida certe per affrontare la Fase 2 e di chiarezza sulla situazione delle Rsa e delle Rp in Liguria, colpite duramente dall’emergenza Coronavirus”.

Sono questi i temi chiavi dell’incontro odierno (21 aprile) andato in scena in Prefettura, a Savona, al quale hanno preso parte il prefetto Antonio Cananà, il viceprefetto, Confindustria, Camera di Commercio, Confartigianato e Cna, oltre a Cgil, Cisl e Uil.

A fare il punto della situazione è stato il segretario generale della Cgil di Savona Andrea Pasa che, al termine del “tavolo”, ha spiegato: “Abbiamo chiesto la verifica di tutte le comunicazioni arrivate: la Prefettura sta facendo il massimo. Su 600 comunicazioni pervenute da parte di aziende intenzionate a ripartire ne sono state vagliate circa 300, mentre altre 200-250 circa sono ancora in fase di analisi. Inoltre, sono già stati svolti circa un’ottantina di controlli sulle imprese che hanno redatto le comunicazioni”.

“Ma ci siamo concentrati in particolare sulla Fase 2, che sembra ormai alle porte. È necessario che, a livello territoriale, vengano redatte e fornite linee guida chiare e che mantengano la salute e la sicurezza dei lavoratori come principale tema. Non ci deve essere una falsa partenza, ma una vera ripartenza”.

“Inoltre, abbiamo chiesto delucidazioni sulla situazione delle Rsa e delle Rp in Liguria e, su questo tema, è stata convocata una videoconferenza che si svolgerà giovedì 23 aprile, alla presenza di Asl, Alisa, associazioni che lavorano nelle case di riposo e del sindacato confederale che aveva avanzato la richiesta”.

“Infine, abbiamo sollevato il problema dell’ultimo decreto di Regione Liguria, che amplia le attività da riaprire: in primis, settore edilizio e balneare. Ma è troppo semplice dire ‘Riaprite’ senza dare regole certe. Sono decine le comunicazioni giunte al Prefetto relative al settore edilizia, ad esempio: è necessaria maggiore chiarezza”, ha concluso Pasa.