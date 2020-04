Coronavirus, quanti doni per la croce bianca Laigueglia: “Grazie di cuore soprattutto ai bambini”

Laigueglia. Grandissimo lo sforzo profuso da tutti i volontari e militi della pubbliche assistenze della Liguria, ma, per fortuna, non mancano i riconoscimenti, grandi e piccoli.

È il caso, ad esempio, di Laigueglia, dove la croce bianca ha voluto rinvolgere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini e le associazioni che non si sono risparmiati in questo momento di emergenza.

“I militi, i dipendenti, la direzione dei servizi ed il consiglio direttivo, – hanno fatto sapere, – ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto l’associazione con materiale, donazioni piccole e grandi e anche con un semplice grazie”.

“A partire dai cittadini, che fin dai primi giorni di inizio dell’emergenza ci sono stati vicino, per arrivare alle associazioni, Gruppo alpini alassio, Qui laigueglia, Lions Club Baia del Sole, che hanno sostenuto economicamente e con forniture di materiale. Un ringraziamento speciale ai bimbi che ci hanno mandato i loro disegni riempiendoci il cuore di gioia”.

“Appena usciremo da questa terribile emergenza sarà nostra cura ringraziare tutti personalmente, dimostrando tutto il nostro affetto nei vostri confronti, per non esservi dimenticati della Croce Bianca ed averci dato la forza per continuare la nostra opera di soccorso, ancora più essenziale in questo periodo”, hanno concluso.