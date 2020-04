Coronavirus: proseguono i controlli su strade, caselli, stazioni e negozi: pioggia di sanzioni e denunce

Provincia. Proseguono i controlli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle polizie locali nei centri urbani, sulla viabilità ordinaria, sulle autostrade (soprattutto ai caselli), nei porti di Savona e di Vado Ligure, negli scali ferroviari, nonché presso le attività commerciali e gli esercizi pubblici, così come previsto dal piano straordinario di controllo e vigilanza del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disciplinato dal Questore con apposite ordinanze.

Dal 30 marzo al 5 aprile sono state controllate in tutto 6.491 persone. Di queste, ben 357 sono state sanzionate per violazione delle limitazioni alla circolazione. Due sono state denunciate per “falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale” o per “false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri” (articoli 495 e 496 del Codice Penale). Un’altra persona è stata denunciata per “inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus”. Altre quattro persone sono state denunciate per altri reati.

I controlli hanno interessato anche 2.203 attività ed esercizi commerciali. Il titolare di uno di questi è stato sanzionato per violazione delle limitazioni alle attività commerciali.