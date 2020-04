Coronavirus, Pd: “Ok dalla Commissione al rinvio bollo auto, come avevamo chiesto”

Genova. “Oggi la Commissione Affari generali, istituzionali e bilancio ha approvato, come aveva proposto il Pd durante lo scorso Consiglio regionale, il rinvio del pagamento del bollo auto. Siamo soddisfatti che il provvedimento sia stato scorporata dall’omnibus, accogliendo la nostra richiesta”. Lo dichiarano i portavoce del Gruppo Pd in Regione Liguria.

“Abbiamo votato a favore anche dell’anticipo di liquidità per il ponte di Ceparana – proseguono -, che rientra negli interventi necessari ad attenuare i disagi provocati dal crollo del ponte di Albiano. Abbiamo, invece, espresso tutto il nostro scetticismo sull’importo e sulla destinazione del finanziamento da un milione di euro per gli agricoltori liguri. Si tratta di una cifra modesta rispetto al danno subito in queste settimane dall’intero comparto. Sarebbe stato meglio concentrare queste poche risorse su un unico intervento: sostenere i costi dei processi di smaltimento e di riutilizzo dei fiori invenduti dei florovivaisti, tra i più colpiti da questa crisi”.

“Infine – concludono dal Partito Democratico – ci auguriamo che ci sia ancora spazio per discutere sul destino del Fondo strategico, crediamo che in un momento di emergenza come questo la concertazione, con le parti sociali e con le forze politiche di minoranza, sia una condizione irrinunciabile”.