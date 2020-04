Provincia. In attesa della cosiddetta “fase 2“, nel savonese proseguono i controlli delle forze dell’ordine per contrastare eventuali violazioni del decreto governativo pensato per contenere la diffusione dei contagi.

La riviera ligure, meta di potenziali turisti a caccia di un raggio di sole in riva al mare, è, non a caso, l’osservata speciale di questa domenica di Pasqua.

A Finale Ligure, in mattinata, la Polizia Locale ha organizzato diversi posti di blocco nei pressi della stazione ferroviaria. Presente durante i controlli effettuati dagli agenti finalesi, il primo cittadino Ugo Frascherelli – intervistato in diretta dal nostro giornale – ha fatto il punto della situazione: ” Per certi versi la città è bellissima, la giornata è splendida, ma fa un effetto triste perché, normalmente, il paese sarebbe pieno di turisti – ha detto Frascherelli -. Sono stati effettuati oltre mille controlli e attualmente le sanzioni non sono più di trenta. Per questo motivo, per la risposta corretta e virtuosa, devo ringraziare la popolazione finalese”.

Sul futuro e sull’impatto che il lockdown avrà sul settore turistico del paese, Frascherelli commenta così: “La vera scommessa sarà la fase due, al termine del lockdown, quando dovremo imparare a convivere con nuove regole – ha spiegato il primo cittadino finalese -. È difficile fare delle previsioni, ma noi come Giunta abbiamo deciso di promuovere il nostro territorio, sperando che in estate ci saranno dei movimenti all’interno del paese. Possiamo escludere le presenze straniere per ovvie ragioni, ma almeno dalla Lombardia e dal Piemonte, con una serie di cautele, speriamo di poter fare turismo”.

A Finale Ligure, quindi, gli agenti della Polizia Municipale sono impegnati a pieno regime, con pattuglie – quasi ad hoc – riservate ai controlli “anti-furbetti”.

Anche a Savona, sempre in mattinata, gli uomini della Polizia Locale hanno effettuato alcuni posti di blocco in Piazza Pancaldo e in via Nizza. Cento i veicoli controllati e due le sanzioni elevate. Le verifiche, tuttavia, non avvengono solo via terra. Sempre nella città della Torretta, infatti, un elicottero della Guardia di Finanza ha sorvolato per diversi minuti Corso Vittorio Veneto.