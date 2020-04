Pietra Ligure. Mascherine obbligatorie per chi esce di casa e si reca presso le attività commerciali della città e per tutti gli esercenti e gestori. Lo prevede l’ordinanza diramata oggi dal sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

In particolare, il documento impone “l’uso della mascherina o di altro dispositivo o indumento di protezione della bocca e del naso” per tutte quelle persone che “percorrono vie comunali nelle quali è localizzata la presenza di attività commerciali” e tutte quelle persone che “frequentano e gestiscono attività commerciali o che si trovino nelle immediate vicinanze”.

Allo stesso modo, è vietato accedere alle spiagge “dove è consentito l’ingresso per la sgambatura e l’espletamento delle necessità fisiologiche dei cani, che dovrà avvenire entro le 8.30 per i soli cittadini che dimorano o risiedano entro i 200 metri”.

Inoltre, è vietato l’acceso al molo Marinai d’Italia ed è vietato ogni tipo di assembramento sul territorio.