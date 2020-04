Coronavirus, nuova donazione di Chicchi di riso” al San Paolo di Savona

Savona. Ennesima donazione dell’associazione “Chicchi di riso” all’ospedale San Paolo di Savona.

Questa mattina la onlus, insieme al Circolo 4 (Fornaci-Legino-Zinola) del Partito Democratico di Savona, ha donato all’ospedale: un saturimetro portatile; cinque mascherine FFP2; quindici mascherine chirurgiche; tre termometri; dieci gel igienizzante mani; quattro schiume igienizzanti mani; due confezioni di guanti di nitrile da 100 pezzi; un flacone di alcool denaturato; tre confezioni garze sterili; due pacchi di salviette detergenti.

“È il nostro modo per dire grazie a tutto il personale ospedaliero che in questo periodo sta combattendo in prima linea contro questo terribile virus”.

Si ricorda che eventuali donazioni potranno essere perfezionate utilizzando le coordinate Iban IT32A0200810602000040551905 riferite al conto corrente intestato ad “Associazione ‘Chicchi di riso’ Onlus” inserendo quale causale “Sostegno emergenza coronavirus”,