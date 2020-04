Coronavirus, niente casi anche alla Rsa Noceti di Opere Sociali Servizi

Savona. Anche Opere Sociali Servizi ha la sua struttura “Covid-free”. Si tratta della Rsa Noceti, l’antica villa che sovrasta il Santuario e che ospita circa 40 persone non autosufficienti.

Nei giorni scorsi era stato messo sotto osservazione un caso sospetto che, fortunatamente, si è rivelato non essere Covid-19. “Gli operatori sono molto contenti di questo risultato – commenta la presidente Lorena Rambaudi – hanno lavorato bene ma sono anche consapevoli che non basta lavorare con le giuste protezioni e precauzioni per lasciare il virus fuori dalla porta, ci sono tante variabili in gioco. La caposala Nicoletta è stata disponibile anche ad aiutare i colleghi di altre strutture più in difficoltà”.

La Rsa, rappresenta una “eccezione” in uno scenario difficile: la stessa Opere Sociali Servizi gestisce infatti anche altre strutture in cui il virus, invece, si è manifestato. “Il nostro è un gioco di squadra – chiarisce Rambaudi – le condizioni di lavoro e i protocolli applicati sono uguali in tutte le strutture del gruppo, ma le cose non vanno sempre nella stessa direzione. Siamo soddisfatti per questa oasi di tranquillità“.