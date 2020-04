Coronavirus, nelle ultime 24 ore quattro decessi nel savonese

Savona. Il bollettino quotidiano dei decessi correlati al Coronavirus, per quanto concerne la provincia di Savona, conta quattro morti tra le ore 14 di domenica 12 aprile e le ore 14 di oggi, lunedì 13 aprile.

La Direzione Medica del Presidio di Levante di ASL 2 (che comprende gli ospedali di Savona e Cairo Montenotte) segnala 2 decessi: un uomo di 72 anni e una donna di 89 anni, entrambi della provincia di Savona.

Due anche i decessi nel Presidio di Ponente (che include i nosocomi di Pietra Ligure e Albenga): si tratta di due donne, di 82 e 91 anni, anch’esse della provincia di Savona.

La direzione di Asl 1 segnala 5 pazienti deceduti nelle ultime 24 ore, positivi al Covid-19:

Un uomo di 89 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate;

Un uomo di 76 anni, della provincia di Imperia, deceduto oggi all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate;

Una donna di 93 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 12 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate;

Un uomo di 81 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 12 aprile all’Ospedale di Imperia, con patologie pregresse associate;

Un uomo di 79 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 12 aprile all’Ospedale di Sanremo, con patologie pregresse associate.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 4 segnalano decesso di un paziente anche COVID-19 positivo (avvenuto tra le ore 14 del 12 aprile e le ore 14 di oggi, 13 aprile). Si tratta di un uomo di anni 87, deceduto il giorno 12 aprile , ricoverato presso reparto Covid dell’Ospedale di Sestri Levante, nato a Milano Il 12/12/1933 e residente a Chiavari.

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 6 decessi:

Donna, 83 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 12.20 del 12 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbilità.

Donna, 69 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 12.35 del 12 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbilità.

Donna, 89 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 20.20 del 12 aprile, ricoverata presso Pronto Soccorso, con comorbilità.

Uomo, 87 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 03.40 del 13 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbilità.

Uomo, 91 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 09.00 del 13 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbilità.

Donna, 88 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 10.15 del 13 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbilità.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che nelle ultime 24 ore si sono registrati due decessi di pazienti COVID-19 positivi, si tratta di:

una donna di anni 93, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduta il 12/04/2020;

una donna di anni 96, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia) residente nel comune di Follo (SP) e deceduta il 12/04/2020.

Inoltre, si registra un decesso avvenuto nella mattina di ieri, 12 aprile (non compreso nella nota del 12 aprile): si tratta di un uomo di anni 99, ricoverato in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di La Spezia.