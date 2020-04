Coronavirus, Morando Petfood dona ad Accademia Kronos 2 bancali di crocchette per cani e gatti

Provincia. L’azienda Morando Petfood ha donato ad Accademia Kronos – Ponente Ligure ben 2 bancali di confezioni di crocchette per cani e gatti.

“Verranno utilizzate, – hanno spiegato da Accademia Kronos, – per sostenere il territorio del ponente ligure e aiutare le numerose famiglie in gravi difficoltà economiche, costrette in casa, per sfamare i loro cani e gatti e per cibare i gatti delle numerose colonie feline seguite da Accademia Kronos nucleo cinofili durante l’emergenza coronavirus”.

Hanno dichiarato dalla famiglia Morando: “Come famiglia abbiamo deciso di fare la nostra parte, aiutando e sostenendo i nostri amici a quattro zampe. In questo momento difficile è importante fare squadra. I valori di partecipazione, condivisione e solidarietà sono fondamentali per uscire quanto prima da questa terribile pandemia. Nessuno deve rimanere indietro. Insieme, tutti insieme, ce la faremo, consapevoli che l’Italia possa ripartire quanto prima”.

Accademia Kronos “è grata alla famiglia Morando per questa ‘boccata di ossigeno’ e ha già iniziato la consegna delle prime confezioni”.