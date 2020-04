Coronavirus, modulo semplificato a Laigueglia per i buoni spesa. Il sindaco Sasso Del Verme: “Solo per famiglie davvero bisognose”

Laigueglia. Già prima del decreto sugli aiuti per spese alimentari da parte del governo, il Comune di Laigueglia aveva accantonato una piccola cifra per sostenere le famiglie in difficoltà economica a seguito dell’emergenza coronavirus.

Con il fondo nazionale sono arrivati a Laigueglia 9 mila e 800 euro e da oggi è possibile presentare le domande: “Abbiamo adottato un modulo ultrasemplificato per limitare disagi burocratici ai cittadini che hanno diritto ai buoni spesa per alimentari e beni di prima necessità” afferma il sindaco Roberto Sasso Del Verme.

“Abbiamo alleggerito il modulo generale per i Comuni divulgato dall’Anci, con l’obiettivo di facilitare la certificazione, accelerare la procedura e far arrivare prima possibile i permessi che servono per la spesa di tutti i giorni”.

“Ovviamente non si tratta di fondi a pioggia e la cifra è già limitata, quindi saranno utilizzati ed erogati solo ai nuclei familiari davvero in difficoltà e bisognosi” conclude il primo cittadino laiguegliese.

Il modulo è scaricabile dal sito internet del Comune oppure è possibile recarsi presso la sede comunale per ritirare la domanda: è stata infatti allestita una dispensa con moduli e numeri di telefono in caso di chiarimenti.