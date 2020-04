Coronavirus, modifiche per il mercato ortofrutticolo di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Modifiche per il mercato ortofrutticolo di Pietra Ligure. Lo ha stabilito la giunta comunale pietrese in relazione all’emergenza coronavirus.

“Accogliendo la richiesta dei produttori agricoli e per venire incontro all’esigenza di soddisfare un maggior numero di avventori, più numerosi nelle ore mattutine anche a causa delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid 19, a partire da domani venerdì 24 aprile, sarà operativo lo spostamento alla mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, del mercatino ortofrutticolo che si svolge in piazza San Nicolò” affermano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella.

La decisione è stata assunta con una delibera di giunta comunale.

Dal 2006 crediamo si possa fare informazione locale online di qualità. Ogni giorno sempre più cittadini, savonesi e non, visitano IVG per sapere cosa accade nel nostro territorio.

Siamo e saremo sempre gratis, ma vogliamo crescere ancora: e per farlo abbiamo bisogno di te.

In cambio ci impegneremo ogni giorno a raccontare sempre più il nostro territorio con notizie, dati e video in tempo reale. E anche a sostenerlo: parte della tua membership aiuterà il no profit locale.