Coronavirus, Millesimo lancia la piattaforma “Valbormidadelivery” per sostenere il commercio locale

Millesimo. Una piattaforma che nasce nel periodo di emergenza legata al Covid-19 per sostenere il commercio parte dal comune di Millesimo ma con la finalità di estendersi al territorio valbormidese. Si tratta di un progetto gratuito ed immediato per far incontrare domanda e offerta in questo periodo particolare.

“Valbormidadelivery.it è un’opportunità da cogliere per essere un esempio ed un traino per l’economia locale valbormidese e non solo, infatti in molte altre zone d’Italia stanno nascendo progetti di questo tipo – spiega il sindaco Aldo Picalli – Eravamo infatti abituati ad andare nei bar, nei locali, a frequentare i negozi del nostro paese, noi tutti speriamo di poter tornare presto a farlo in sicurezza ovviamente, ma in questo periodo di isolamento forzato molti nostri negozianti si sono dovuti reinventare per stare a galla e anche le abitudini di noi clienti sono cambiate”.

“Proprio per questo, il Comune di Millesimo ha voluto fare un passo in più mettendo gratuitamente a disposizione dei nostri commercianti una piattaforma di e-commerce a sostegno delle nostre botteghe che effettuano consegna a domicilio e dove si passa pagare on line – sottolinea il vice sindaco Francesco Garofano – In questo modo il commerico locale lancia una sorta di sfida ai colossi del take away e della distribuzione on line (just eat/deliveroo ecc ecc) partendo dal presupposto di sostenere le botteghe, i ristoranti e i negozi locali”.

“Partiamo da Millesimo, ma abbiamo la volontà di allargare questo progetto a tutti coloro che sul territorio vogliano farne parte, anche se è necessario essere consapevoli che questo strumento ha valenza e funzionalità esclusivamente locale. La piattaforma è finalizzata a rispondere ad un’esigenza molto sentita in questo momento, ma che crediamo possa rientrare nelle abitudini di esercenti e cittadini anche in futuro. Questo progetto nasce infatti per rispondere all’esigenza dei piccoli esercenti (negozi, ristoranti, laboratori di pasticceria, gelaterie, bar, ecc) di avere oltre ai loro canali personali (pagine social, siti internet ecc) un loro spazio web raccordato in un sistema di “economia del territorio” all’interno del quale raccogliere gli ordini dai clienti, e poter effettuare la consegna a domicilio”.

“Ma la piattaforma risponde anche all’esigenza del territorio e dei cittadini di avere uno spazio dove trovare non solo una lista di esercenti, ma un sito, strutturato e gradevole in cui tutti gli esercenti inseriscono in una loro area i prodotti e il cliente comodamente da casa può procedere al loro acquisto con la possibilità di pagare in contanti oppure on line. Gli esercenti potranno iscriversi gratuitamente: il servizio non avrà alcun costo, nè canoni, nè commissioni, infatti il comune di Millesimo offrirà questo servizio ai commercianti pagando l’attivazione e la gestione per sei mesi Ogni ordine effettuato sulla piattaforma sarà maggiorato di un euro che rientrerà al comune di Millesimo, il quale lo destinerà alle spese legate all’emergenza covid. Trascorso questo periodo, il Comune di Millesimo valuterà il servizio offerto per capire se il modello ha funzionato”.

“In questo momento di grande difficoltà abbiamo voluto cogliere gli aspetti positivi. Contiamo di essere operativi entro la fine del mese – aggiunge Natasja Smits, assessore al commercio – La piattaforma è stata ideata, progettata, sviluppata proprio per aiutare il commercio in questo periodo particolare e sebbene molti commercianti, con grande impegno, stiano già facendo un grande lavoro a livello mediatico per tenere viva la propria attività, riteniamo utile fornire agli esercenti locali un ulteriore strumento per sviluppare la propria economia mantenendo vivo il tessuto commerciale in un periodo di enorme difficoltà. Non sarà la soluzione per i nostri commercianti ma sicuramente può rappresentare un’alternativa interessante di sviluppo locale. Invitiamo quindi I cittadini a sfruttare Valbormidadelivery.it perchè insieme vogliamo sostenere le nostre attività, senza le quali i nostri paesi non sarebbero gli stessi. In particolare riteniamo fondamentale che i nostri cittadini acquisiscano sempre più consapevolezza di quanto è importante comprare e consumare nei nostri negozi, sostenendo le nostre botteghe, perchè dove c’è una serranda aperta, c’è vita e speranza”.