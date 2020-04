Coronavirus, mascherine obbligatorie a Finale Ligure: il sindaco firma l’ordinanza

Finale Ligure. Oggi il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli ha firmato un’ordinanza che impone l’utilizzo di mascherine presso le attività commerciali aperte e tutti i settori legittimati dai decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le mascherine saranno obbligatorie altresì in tutte le circostanze – luogo pubblico e/o aperto al pubblico – dove non si possano mantenere le distanze di sicurezza. Spiegano dall’amministrazione comunale: “In tale ordinanza sì riprendono e sottolineano altri divieti come quello dell accesso agli arenili e in zone vulnerabili perché solitamente molto vissute (molo Varigotti, molo di Pia, frazione Perti, frazione Verzi, località La Crema’-Calvisio)”.

“Abbiamo voluto attendere il DPCM della vigilia di Pasqua annunciato e l’invio delle mascherine da parte di Regione Liguria (che stanno arrivando in questi giorni nelle case dei nostri concittadini). La direttiva è a tutela di tutti i finalesi ma soprattutto dei titolari e dei dipendenti di tutte le attività aperte che sono da settimane al servizio di tutti noi” è il commento del primo cittadino finalese.

